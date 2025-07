Alla vigilia della semifinale di Wimbledon, un editoriale britannico lancia un attacco inaspettato a Jannik Sinner. Ecco cosa sta succedendo.

Alla vigilia della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon, una nota rivista britannica ha pubblicato un editoriale durissimo. Il titolo è già un manifesto: chi crede nello sport pulito, scrive il giornale, “spera che Djokovic affondi Sinner”.

Il motivo? Il riferimento diretto alla vicenda di doping che ha coinvolto il tennista italiano nel 2024. Sinner, oggi numero uno al mondo, era risultato positivo due volte al clostebol, uno steroide anabolizzante. Nonostante ciò, ha ricevuto solo una squalifica di tre mesi, patteggiata con l’Agenzia Mondiale Antidoping, e non ha saltato nessuno Slam.

Secondo la rivista britannica, il caso è stato trattato con eccessiva leggerezza, e il ritorno in campo di Sinner è stato accolto con entusiasmo, senza che nessuno sollevasse più la questione. Lo stesso Djokovic, pur senza attaccare direttamente il collega, dichiarò che “molti giocatori non trovano giusto il modo in cui sono state gestite certe squalifiche”. Per il tabloid britannico, una vittoria di Sinner su Djokovic rappresenterebbe un messaggio sbagliato per lo sport.

