Oroscopo del weekend 19-20 febbraio: chi gioisce in amore

L'astrologo Paolo Fox rivela l'oroscopo del weekend del 19 e 20 febbraio. Ecco che cos'hanno in serbo le stelle per i diversi segni

Si avvicina il fine settimana e, per chi ci crede, è tempo di consultare l’oroscopo del weekend. Che cos’hanno in serbo le stelle per noi? Saranno giorni fortunati per quel che riguarda l’amore? Avremo modo, almeno in questi due giorni prima di riprendere la solita routine, di ricevere delle gioie dai corpi celesti?

L’oroscopo del weekend di Paolo Fox

A rispondere a questa domanda è un vero esperto. Un faro nella notte quando si parla di questo argomento: Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato sulle pagine di DiPiùTV dando indicazioni circa l’oroscopo del weekend per i vari segni. Vediamo allora che cosa accadrà il 19 e 20 febbraio, come riporta il sito Lanostratv.it.

ARIETE: parlare in maniera sincera sarà d’aiuto per i single; qualche disputa potrebbe finire proprio tra sabato e domenica.

TORO: il cielo di questo periodo consente di fare progetti in vista del futuro; è possibile anche rivalutare un progetto partito male.

CANCRO: dopo un po’ di freddezza, per l’amore sarà interessante il cielo dei giorni successivi al weekend.

LEONE: nella vita di coppia le giornate dopo il fine settimana, quindi lunedì e martedì, saranno un po’ nervose.

L’oroscopo del weekend 19-20 febbraio

Questo invece quel che attende il secondo gruppo di segni.

VERGINE: da adesso in poi non mancheranno le occasioni per rinverdire una passione.

BILANCIA: in questo periodo nella vita di coppia ci sono ostilità da affrontare.

SCORPIONE: c’è molto da fare e programmare nel lavoro in questo periodo.

GEMELLI: attualmente ci sono più tasse del solito da pagare.

L’ultimo gruppo di segni

Infine l’oroscopo del weekend firmato Paolo Fox prevede questo per l’ultimo gruppo di segni.

SAGITTARIO: periodo di piccole trasgressioni e novità per i single.

CAPRICORNO: le giornate del weekend saranno molto intriganti perciò bisogna cercare di ritagliare spazi per i sentimenti.

ACQUARIO: nella vita di coppia bisogna cercare di allontanare la noia.

PESCI: le giornate dopo il weekend saranno le migliori per chi deve fare una richiesta legata al lavoro.

Foto: Shutterstock