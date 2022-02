Oroscopo dal 21 al 27 febbraio: i 3 segni super fortunati della settimana

Sono 3 i segni baciati dalla fortuna e dagli astri nell'oroscopo dal 21 al 27 febbraio. Ecco quali novità li attendono stando alle stelle

Inizia una nuova settimana e in molti sono curiosi di scoprire l’oroscopo dal 21 al 27 febbraio. Che cosa hanno in serbo le stelle per noi? Ma soprattutto quali sono i segni fortunati baciati dagli astri per questi giorni che ci attendono? Vediamo di scoprirlo insieme.

Oroscopo dal 21 al 27 febbraio: i segni fortunati

Come riporta il sito Proiezionidiborsa.it buone nuove attendono quelli del segno della Vergine. Il loro oroscopo dal 21 al 27 febbraio, infatti, promette gioie. In ambito lavorativo qualcuno si potrebbe accorgere del talento e delle capacità organizzative di questo segno. Proprio grazie alla calma con cui la Vergine attende l’arrivo di soldi e promozioni, le stelle favorirebbero questo cambiamento. Quindi dietro l’angolo ci sarebbero successi in campo professionale, con relative soddisfazioni di tipo economico.

Buone notizie per Cancro e Acquario

L’oroscopo dal 21 al 27 febbraio sorride anche agli amici del Cancro. Essi infatti avranno dalla propria parte un grande alleato, il Sole, che li guiderà verso nuovi orizzonti lavorativi, suggerendo calma e sangue freddo. Le occasioni per migliorare e fare soldi sarebbero dietro l’angolo, ma l’importante è non strafare e non avere fretta. Il Cancro da qualche tempo sta litigando anche con Venere contraria, ma le avversità starebbero finendo. È il momento quindi di cogliere la palla al balzo e fare il salto di qualità.

Tra i 3 segni fortunati per la settimana dal 21 al 27 febbraio c’è anche l’Acquario, chiamato alla riscossa. Venere è al fianco degli innamorati, ma a quanto pare sarebbe propensa ad aiutare anche chi crede in se stesso sul lavoro. Soprattutto dal 22 febbraio in poi per l’Acquario si prospetta una svolta in campo professionale che potrebbe comportare anche grandi cambiamenti e progetti impegnativi. Ci potrebbero essere infatti trasferimenti in posti anche lontani. Per i single si tratta di un’occasione unica, chi ha famiglia farebbe bene a parlarne e discuterne. D’altronde, si sa, alcuni treni passano una volta sola e se non si salta su li si perde per sempre.

Foto: Shutterstock