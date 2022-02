Oroscopo, questi sono i segni più pessimisti dello zodiaco

Ecco i segni più pessimisti dai quali stare alla larga. C'è chi si chiude a riccio, chi nutre pensieri negativi in partenza, e chi per eccessiva preoccupazione si fa risucchiare in un vortice di negatività

Se vedete sempre il bicchiere mezzo vuoto non è esattamente colpa vostra. Ci sono infatti alcuni segni dello zodiaco che sono decisamente pessimisti. La risposta, dunque, sarebbe nelle stelle. Vediamo quali sono i segni più pessimisti.

I segni più pessimisti dello zodiaco

Iniziamo dai Gemelli. Si tratta di un segno dalla doppia natura. Come riporta il sito Vanityfair.it da una parte sono persone aperte a conoscere nuove persone e a fare nuove esperienze. Dall’altra parte però c’è una componente che tende all’introversione, all’autoprotezione e, naturalmente, al pessimismo. Bisogna anche dire che una volta che i Gemelli si fanno prendere dalla negatività possono diventare molto pesanti. Per questo tendono a essere nervosi e tesi anche in mezzo agli altri.

Il Cancro e l’influsso della Luna

Tra i segni più pessimisti dello zodiaco c’è anche il Cancro. Questo segno è governato dalla Luna, a sua volta governata dalle emozioni. Il che non è un male a priori. Può infatti voler dire essere molto amorevoli, ma anche sensibili e per questo i suoi sentimenti vengono feriti facilmente. Quando questo accade il Cancro si chiude in se stesso e matura pensieri negativi. Ecco perché spesso può fare la vittima, diventare lunatico e molto permaloso.

Che dire poi della Vergine? Essendo così perfezionista ha sempre una scusa per trovare difetti in tutto e in tutti. Ciò può portare a una serie di pensieri negativi che si trasformano in un atteggiamento generale di pessimismo.

Capricorno vince tra i segni più pessimisti

Anche il Capricorno è nella lista dei segni più pessimisti dello zodiaco. Anzi, è il pessimista per eccellenza, perché ritiene che questo sia il modo più pratico e realistico di vivere la vita. Lui è la tipica persona che pensa non si possa rimanere delusi da qualcuno, se si pensa in anticipo che gli altri ci deluderanno. Capito il soggetto?

E voi? Vi ritrovate in queste descrizioni o rivedete in questi profili persone a voi care?

Foto: Shutterstock