Oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo: i segni flop

Non tutti i segni dello zodiaco avranno vita facile nell'oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo. Ecco chi se la passerà peggio, secondo le previsioni di Paolo Fox

Febbraio è arrivato al termine e tutti noi siamo curiosi di scoprire l‘oroscopo della settimana che si apre oggi, lunedì 28. Chissà che cosa hanno in serbo le stelle per noi esseri umani, chiamati a vivere sotto questo cielo così strambo. Alcuni segni dello zodiaco, lo diciamo subito, non se la passeranno tanto bene nei prossimi giorni.

Leggi anche : >> I SEGNI PIÙ PESSIMISTI E NEGATIVI DELLO ZODIACO? STATE ALLA LARGA PROPRIO DA LORO

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox

A fornire l’oroscopo della settimana è Paolo Fox dalle pagine di DiPiùTv come riporta il sito Ilsussidiario.net. A 3 settimane dall’inizio della primavera la voglia di rinascere è forte in molte persone. E chissà che anche gli astri non decidano di accompagnarci in questi giorni così pieni di luce regalandoci amore, salute e fortuna. Non necessariamente in questo ordine ovviamente.

A quanto pare alcuni segni faticheranno più di altri, perché non avranno davanti a loro giorni molto facili. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo.

Leggi anche : >> 2022 PRODIGIOSO PER QUESTI 4 SEGNI: ARRIVA LA SVOLTA, CI SIETE ANCHE VOI TRA I FORTUNATI?

I segni flop della settimana

I nati sotto il segno del Toro saranno alle prese con decisioni importanti. Soprattutto in amore è il momento di decidere se portare avanti una storia o chiudere per sempre. Amore tra alti e bassi anche per il Cancro, che dovranno pazientare un po’ per ritrovare la serenità in coppia se sono già impegnati o per incontrare nuove persone con cui iniziare un’eventuale storia.

Discorso simile per gli amici del Leone. Se una storia non funziona è inutile portarla avanti. Sul lavoro si potrebbe avvertire un po’ di stanchezza momentanea. Nei prossimi mesi dovrebbe andare meglio.

Amore ballerino anche per lo Scorpione nell’oroscopo della settimana. Potrebbero esserci momenti di tensione, così come anche in ambito lavorativo. Per i nati sotto il segno del Sagittario che hanno da poco dovuto affrontare una separazione, non sarà facile lasciarsi il passato alle spalle, ma è ora di farlo. Sul lavoro meglio non escludere a priori cambiamenti che, in futuro, potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Infine, giorni altalenanti pure per il Capricorno. In amore, la situazione è generalmente serena anche se non manca mai un po’ di diffidenza. Sul lavoro è arrivato il momento di capire se sia il caso di portare avanti o meno un progetto.

Foto: Shutterstock