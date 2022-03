Oroscopo weekend 5-6 marzo: attenzione ai soldi per questo segno

Se alcuni segni se la passeranno piuttosto bene, altri dovranno rivedere le proprie priorità. Ecco che cosa prevede l'oroscopo del weekend, il primo del mese di marzo

Il mese di marzo è appena iniziato, ma è già ora di scoprire quale sarà l’oroscopo del weekend. La coda della settimana è sempre un momento importante. Dopo le fatiche dei giorni precedenti si ripongono molte aspettative nel sabato e nella domenica. Chi ne approfitta per rilassarsi e ricaricare le proprie “pile”, chi invece si dà alla pazza gioia. Chi, semplicemente, rallenta i ritmi e si gode quel che viene. Vediamo però che cosa hanno in serbo le stelle per i vari segni dello zodiaco.

Il fascino dell’Acquario

Come riporta il sito Blastingnews.com i più fortunati sono gli amici dell’Acquario, che saranno semplicemente irresistibili. Occasioni ghiotte allora soprattutto per i single.

Non se la passano male i Gemelli, che potrebbero ricevere delle buone occasioni per stipulare un contratto che sancisca una nuova alleanza professionale. Bene anche il Leone, soprattutto per chi non vede l’ora di scalare posizioni gerarchiche in azienda.

Oroscopo del weekend: cosa dicono le stelle

Armonia trovata per i nati sotto il segno della Bilancia. Nelle mura di casa essi si accorgeranno presumibilmente che, nelle giornate di sabato e domenica, la comunicazione diverrà più fluida e anche le arti amatorie torneranno alla ribalta.

L’oroscopo del weekend del Toro parte con un sabato pieno di attività da svolgere, ma nella giornata di domenica potrebbe esserci il riscatto astrologico. Sarà infatti possibile per il Toro crogiolarsi nella propria comfort zone, senza però starsene troppo in disparte. Il rischio è che il partner si senta escluso.

Se il Cancro riscoprirà l’importanza e il sostegno degli amici, controverso potrebbe rivelarsi il fine settimana dei Pesci. Questi potrebbero vedersi accusati da una nuova conoscenza affettiva di non voler approfondire il loro legame in fase embrionale.

L’oroscopo del weekend del Sagittario vede il lavoro al centro. È vero, il lato economico e professionale necessita di attenzioni, ma non si deve relegare il partner in secondo piano.

Giornate turbolente per l’Ariete, che esternerà verità scomode senza pensarci troppo su.

Scorpione: attezione ai soldi

E veniamo ai segni più sfortunati per quel che riguarda l’oroscopo del weekend. Per lo Scorpione si parla di finanze flop. Forse gli amici dello Scorpione si sono fatti prendere un po’ troppo la mano con gli acquisti, e ora potrebbero dover tirare la cinghia fino al nuovo arrivo dello stipendio.

La Vergine sentirà di non poter archiviare alcune abitudini o relazioni interpersonali anche se si dimostreranno malsane.

Non va bene neanche per il Capricorno. I risultati lavorativi, ancor più per i liberi professionisti, saranno al di sotto delle aspettative.

Foto: Shutterstock