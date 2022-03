Oroscopo weekend 12 13 marzo: i segni più fortunati

Scopriamo che cosa hanno in serbo le stelle nell'oroscopo del weekend 12 13 marzo di Paolo Fox. Ecco i segni più fortunati e chi invece deve fare attenzione.

Il weekend è finalmente alle porte, e questo vuol dire solo una cosa: scoprire che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Vediamo allora qual è l’oroscopo del weekend 12 13 marzo secondo Paolo Fox.

Oroscopo weekend 12 13 marzo: cosa succederà

Come riporta il sito Webmagazine24.it si prospetta un fine settimana di discussioni per l’Ariete. Non solo: in questi giorni i nati sotto questo segno dovranno dare il meglio di loro stessi se devono avanzare proposte di qualsiasi tipo. Meglio essere cauti.

Weekend di recupero in amore per il Toro. In ambito lavorativo presto tutti i vostri dubbi si scioglieranno. Serve solo pazienza.

Attenzione a contratti e firme per i Gemelli. Per l’amore invece si prospettano giorni passionali. Sul lavoro invee arrivano le tanto attese soluzioni.

L’oroscopo del weekend 12 13 marzo prosegue con il Cancro, che in questo fine settimana ha una grande carica interiore. I single a breve conosceranno una persona interessante. Amore intrigante e romantico per chi ha al fianco la persona giusta.

Discussioni in vista per il Leone

Che cosa succederà invece al Leone? Nel corso del weekend potrebbe succedere di discutere col partner. D’altronde l’umore è altalenante. La concentrazione invece è al minimo. Attenzione alla forma fisica.

Possibili ritardi nei contratti e nelle trattative per la Vergine. Lasciate che le cose accadano: siate più spontanei.

Agitazione nelle coppie per gli amici della Bilancia, ma questo weekend aiuta a ritrovare saggezza ed equilibrio. Siete delle persone concrete, datevi da fare anche in amore. Abbiate molta cura degli amici che possono sostenervi sempre.

Occhio amici dello Scorpione: una persona potrebbe farvi perdere le staffe, ma fatevi scivolare le cose di dosso e guardate avanti. In amore, ci sono chiarimenti in corso.

Weekend d’amore per il Sagittario

L’oroscopo del weekend 12 13 marzo prevede per il Sagittario il ritorno dell’amore come protagonista. Presto arriveranno anche delle soluzioni in casa.

Novità in arrivo per quanto riguarda l’amore nel caso del Capricorno. La Luna in opposizione però scombussola il vostro umore.

Acquario: rimandate gli impegni inutili. Non abbiate fretta di tagliare i vostri traguardi. Abbiate più cura della vostra forma fisica.

Il consiglio per i Pesci è di sfruttare al meglio questo weekend. Ambizioni appagate e soluzioni nella vita amorosa. Trascorrete del tempo di qualità con i vostri cari.

Foto: Shutterstock