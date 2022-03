Oroscopo settimana 14-20 marzo: i 6 segni al top, ci siete anche voi?

Le previsioni di Paolo Fox per l'oroscopo della settimana 14-20 marzo vedono 6 segni decisamente fortunati. Ecco quali sono e che cosa devono aspettarsi per i prossimi giorni.

Che cosa hanno in serbo gli astri per l’oroscopo della settimana 14-20 marzo? La primavera è davvero alle porte, anche se le temperature sembrerebbero dire il contrario, e le nuove congiunzioni astrali portano novità in vista per i segni dello zodiaco. In particolare 6 sono i segni top di questa settimana. Scopriamo quali, secondo le previsioni di Paolo Fox, come riporta il sito Ilsussidiario.it.

Leggi anche : >> ECCO IL TUO GIORNO FORTUNATO DI MARZO IN BASE AL TUO SEGNO ZODIACALE

Oroscopo settimana 14-20 marzo: i segni fortunati

Iniziamo dall’Ariete. Nell’oroscopo della settimana 14-20 marzo gli amici di questo segno avranno entusiasmo alle stelle. Si preannuncia un mese all’insegna della vitalità da sfruttare al massimo. In amore meglio fare riferimento all’affetto delle persone care: nel momento del bisogno altrimenti non potrete contare sugli altri. Nuova sfida lavorativa in vista, e in generale periodo favorevole per la salute.

Il Toro troverà il modo per stravolgere radicalmente il proprio stile di vita. Niente panico in amore, anche laddove non ci si dovesse sentire sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Questa è la settimana ideale per recuperare i sorrisi e le energie perduti, così come il relax con gli altri.

Per la Bilancia la priorità è realizzare che non sempre si può avere una spiegazione razionale per le situazioni che ci coinvolgono. Per le finanze e il lavoro, i nati sotto questo segno saranno sui binari giusti per la crescita dal punto di vista professionale. Sul benessere, è consigliato avviare una routine di esercizi aerobici leggeri e a corpo libero.

Le previsioni di Paolo Fox

L’oroscopo della settimana 14-20 marzo prosegue con un altro segno top: lo Scorpione. Questo segno vedrà la risoluzione di una questione che lo affliggeva da tempo. In amore meglio abbandonare il pensiero che una relazione intrapresa con una persona a noi cara debba per forza durare per tutta la vita. Nel lavoro e nelle finanze, non bisogna strafare aumentando il carico con spese extra.

Il Sagittario deve ricordarsi che non tutti riescono ad avere le idee ben chiare come lui. In amore evitare discussioni che possano compromettere le relazioni affettive. Nel lavoro non accumulare stress e dal punto di vista del benessere con la creatività si riuscirà a contrastare la noia.

Infine i Pesci, che se metteranno in pratica le idee avute con la propria testa raggiungeranno conquiste importanti, in tutti gli aspetti della vita.

Foto: Shutterstock