Oroscopo del weekend 19-20 marzo: flop in amore per questi segni

L'oroscopo del weekend 19-20 marzo vede situazioni incerte e complicate in amore per alcuni segni. Ecco che cosa dicono le stelle.

Ci avviamo verso la fine della settimana e quindi è tempo di scoprire l’oroscopo del weekend 19-20 marzo. Il nostro segno rientrerà tra quelli fortunati e baciati dagli astri oppure dovremo attendere tempi migliori per gioire? Ce lo dice Paolo Fox. Ecco le previsioni per il fine settimana.

Oroscopo weekend 19-20 marzo: Ariete nel pallone

Come riporta il sito Webmagazine24.it, questo fine settimana sarà caratterizzato da confusione per il segno dell’Ariete. Una parola di troppo e darà il peggio di sé. L’opposizione lunare ogni tanto porta anche qualche ripensamento.

L’oroscopo del weekend 19-20 marzo vede dubbi e polemiche per il Toro, che avrebbe bisogno di ripartire da zero soprattutto in amore. È infatti un periodo di stallo, fatto di critiche e incomprensioni.

I Gemelli invece dovranno in qualche modo aprirsi all’amore; se desiderano avviare un nuovo progetto non devono perdere tempo.

Amore ballerino per questi segni

Amore non al top anche per il Cancro. Ci sono problemi di coppia, situazioni da mettere in chiaro ma alla fine tutto si sistemerà.

I nati sotto il segno del Leone si trovano a vivere momenti di grande passione, ma avranno la sensazione di non essere ricambiati.

Discorso analogo per la Vergine, che a volte ha la sensazione di dare troppo a chi invece non ricambia come dovrebbe. Meglio scrivere una lettera a qualcuno per chiarire la propria posizione.

C’è un muro tra la Bilancia e il partner. Gli amici della Bilancia non hanno ancora ricevuto garanzie in amore e non hanno capito bene con chi hanno a che fare. Meglio essere prudenti e concedersi con il contagocce.

Nuovi incontri per lo Scorpione

Lo Scorpione potrebbe conoscere una persona molto intrigante, ma serviranno misura e autocontrollo specialmente domenica.

L’oroscopo del weekend 19-20 marzo prosegue con il Sagittario, particolarmente fortunato in amore. Le stelle favoriscono i nuovi incontri.

Weekend strano per il Capricorno. Di certo non è il momento migliore per fare investimenti azzardati, prendete tempo.

Un consiglio per gli amici dell’Acquario: l’amore più bello è quello conquistato, ma se una persona vi regala sicurezza e conforto non allontanatela, è ciò di cui avete bisogno.

Infine i Pesci: aumentano le possibilità di rimettervi in gioco dopo un lungo periodo di negatività. Questo weekend offre soluzioni, è più sereno rispetto al passato.

Foto: Shutterstock