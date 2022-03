Oroscopo Aprile 2022, amore a rischio per questi segni

Brutte notizie per due segni zodiacali, secondo l'oroscopo aprile 2022 l'amore botterebbe essere a rischio. Ecco chi deve stare attento

Due segni zodiacali per il prossimo mese vedranno il tema amore a rischio: lo dice l’Oroscopo Aprile 2022. State attraversando un momento difficile di coppia? Se siete un segno di terra, sappiate che gli astri non prevedono un finale roseo per voi.

I segni il cui amore è a rischio secondo le stelle sono solo due per il prossimo mese: toro e vergine. Secondo l’oroscopo per loro protese esserci una imminente separazione. Temporanea o no? Questo è ancora da vedere.

Per i nati sotto il segno del toro, l’arrivo della primavera ha già creato qualche disequilibrio, ma è con Aprile che i nodi verranno al pettine. In particolare modo la scoperta dell’infedeltà del partner porterà coloro che appartengono a questo segno a mettere la parola fine alla propria storia d’amore.



Coloro che fanno parte del segno della vergine, solitamente molto precisi e coscienziosi, possono dimostrarsi fragili e possessivi in amore. E sarà proprio la possessività e la voglia di avere tutto sotto controllo a mettere a rischio il loro legame di coppia. Il loro cuore potrebbe ritrovarsi in frantumi: il partner potrebbe non riuscire più a sopportare i suoi stati d’ansia, arrivando a mettere un punto alla loro storia.

Ma come dice il detto: uomo avvisato, mezzo salvato!

