Oroscopo di Pasqua, cosa ci riservano le stelle per il 16-17 aprile 2022

Secondo l'Oroscopo di Pasqua alcuni segni potrebbero cogliere l'occasione e fare le 'pulizie di primavera in campo sentimentale

Il weekend pasquale si avvicina e con esso l’Oroscopo di Pasqua: le stelle per il 16 – 17 aprile riservano delle sorprese per alcuni segni. Secondo le previsioni di Paolo Fox, per alcuni segni sarà un weekend illuminato dall’energia e dalla buona sorte; altri invece dovranno fare i conti con qualche avversità. Scopriamo insieme segno per segno, l’Oroscopo di Pasqua.

Oroscopo di Pasqua 2022

Sebbene siano giorni di festa per i nati sotto il segno dell’Ariete (segno che va dal 21 marzo al 20 aprile), è bene che pongano attenzione a non disperdere le energie. Canalizzate le energie verso le persone che amate di più e sul lavoro.

Per gli amici del Toro sarà un weekend un po’ sottotono. Il periodo non è dei migliori da un punto di vista emotivo a causa di qualche preoccupazione economica e di lavoro.

Per i Gemelli invece saranno un sabato e domenica all’insegna delle grandi decisioni. Se vi metterete di buona lena i risultati non tarderanno ad arrivare.

‘Ho un sassolino nella scarpa, ahi, – Che mi fa tanto, tanto male, ahi‘ cantava Natalino Otto. Amici del Cancro questo weekend per voi potrebbe essere il momento giusto per togliervi quel sassolino che vi da fastidio: specie se il problema è legato all’amore.

Leone: per voi il decollo è a portata di mano. Innovazioni ed emozioni governano questo periodo e chissà che anche la sfera sentimentale non prenda il volo!

I nati sotto il segno della Vergine saranno più produttivi che mai: Mercurio infatti non è più in opposizione. Approfittatene.

Problemi in amore potrebbero invece riguardare il segno della Bilancia. Perché secondo l’Oroscopo di Pasqua, la Luna transiterà nel vostro segno proprio in questo weekend.

Lo Scorpione sarà il protagonista del 16-17 aprile: fate quindi scorta di energie ne avrete bisogno

Periodo positivo anche per il Sagittario, che grazie all’aspetto positivo di Venere, avrà fortuna sia in amore che nel lavoro.

Amici del Capricorno fatte attenzione: anche se vi sentite in grado di sostenere gli altri (specie coloro che amate), sarete più agitati che mai.

I nati sotto il segno dell’Acquario avranno l’occasione di risolvere una questione che da troppo tempo è sospesa mentre i pesciolini, potrebbero trovare il coraggio di andare avanti e dire addio ad una persona (o ad un amore complesso).

