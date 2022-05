Oroscopo, i segni più felici dell’estate 2022: ci siete anche voi?

Chi vivrà un’estate all’insegna dell’amore e del successo? Ecco, segno per segno, le previsioni dell’oroscopo

Come sentiamo dalle temperature in rapida ascesa, l’estate è davvero alle porte e mentre c’è chi sta pianificando un bel viaggio, c’è anche chi spera di incontrare l’amore in vacanza: vediamo le previsioni dell’oroscopo segno per segno per l’estate.

Leggi anche : >> QUESTI SEGNI POSSONO DIVENTARE MOLTO RICCHI: ECCO I TRE PAPERON DE PAPERONI

Oroscopo dell’estate, da Ariete a Vergine

Ariete, voi che non vi fermate mai e abbracciate il cambiamento, avrete bisogno in questi mesi caldi di ricaricare le batterie e prendervi cura di voi stessi. I single a caccia si imbatteranno in Toro o Vergine pronti ad accettare la sfida.

Toro: ripensate a ciò che vi fa stare bene e ripartite da là. Siete alla ricerca di una vera e propria rinascita personale, a cominciare dagli affetti.

Gemelli, avete voglia di attenzioni ma l’estate non promette nulla di buono da questo di vista: semmai approfittate per rimettervi al centro della vostra vita e fare un viaggio senza troppe distrazioni sentimentali!

Leggi anche : >> IN CHE GIORNO DELLA SETTIMANA SEI NATO? ECCO LA TUA VERA PERSONALITÀ

Il segno del Cancro sarà alle prese con una piccola grande crisi esistenziale nel corso dell’estate: capirete finalmente cosa volete dalla vita? L’amore va bene, ma l’oroscopo dice che dovete cambiare prospettiva affinché alcune cose si sistemino.

Leone, l’estate è fatta per voi, per la vostra voglia di spensieratezza e per brillare senza paura: mostrate di che pasta siete fatti e il vostro carisma indiscusso vi farà diventare irresistibili.

I Vergine hanno davvero bisogno di una vacanza: lasciate il telefono a casa, e con esso il computer e permettete a voi stessi qualche giorno di relax, ne avete estremo bisogno.

Previsioni estive: da Bilancia a Pesci

Bilancia, attenzione alle bugie… Anche le più innocenti possono avere conseguenze importanti nella sfera sentimentale e professionale.

Gioisce invece il segno dello Scorpione che quest’estate potrebbe imbattersi nell’amore della sua vita: il vostro fascino non ha eguali, sfruttatelo al meglio per far cadere le barriere e fidarvi del vostro istinto.

Sagittario, tutto fila liscio: avete già programmato la vostra vacanza all’insegna del divertimento e dell’esplorazione, ma ricordate che – se siete in coppia – il vostro partner vorrà essere coinvolto. Non siate troppo individualisti.

Leggi anche : >> GRANDE SVOTA PER QUESTI 4 SEGNI NEL 2022: I PIÙ FORTUNATI

Capricorno, non abbiate paura di fare i conti con voi stessi: questo segno, tra i più severi e critici con la propria vita, merita la felicità come chiunque altro… Sorridete di più!

Gli Acquario sono già in procinto di assaporare una nuova primavera e rinascere, cambiare le foglie vecchie e fiorire: le amicizie infruttuose andranno tagliate e siate più risoluti e decisi nei rapporti.

Infine come sarà l’estate dei Pesci secondo l’oroscopo? Misteriosa a dir poco: indagherete su una serie di eventi e dinamiche di cui vi potrebbe sfuggire il senso, ricordate che anche se non svelerete la verità, avrete viaggiato dentro voi stessi.

Foto: Shutterstock