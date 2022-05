Oroscopo di giugno: i 3 segni super favoriti in amore, lavoro e fortuna

Giugno sa di vacanze e nuovi amori, cosa ci dice l’oroscopo a riguardo? Ecco i segni più favoriti in questi campi

L’arrivo di giugno è prossimo e con esso si avvicina la fine delle scuole e l’inizio dell’estate: cosa ci dice l’oroscopo e quali saranno i segni che inizieranno la stagione estiva alla grande?

Si apre oggi 30 maggio la fase di luna nuova che porterà ad importanti cambiamenti nel quadro astrale, in particolare 3 saranno i segni che più beneficeranno di questi movimenti lunari.

Oroscopo di giugno: forti i segni di Fuoco

La luna nuova fa decisamente bene al Leone: il segno di Fuoco, che brilla proprio in estate, si ritroverà a raccogliere ottimi frutti in campo lavorativo. I liberi professionisti e i commercianti avranno la fortuna – o meglio la capacità – di incrementare le proprie entrate grazie anche ai benefici della ripresa economica; mentre i lavoratori dipendenti avranno più facilità nel legare con i colleghi e operare in un ambiente cordiale attraverso una comunicazione più chiara e mirata.

Anche il segno dell’Ariete vivrà un giugno all’insegna di grandi soddisfazioni in tutti i campi. L’amore sarà la vostra priorità sia che siate single che in coppia: vi donerete al partner (o alla ricerca di esso) in modo totale e definitivo. Anche il lavoro, inoltre, vi porterà buone nuove, alcune delle quali proprio inaspettate. A completare il quadro eccezionalmente positivo per questo segno, l’oroscopo di giugno non esclude potenziali entrate in denaro derivanti da vincite al gioco!

Gemelli, l’amore vi aspetta a braccia aperte

Il terzo segno che dopo Leone e Ariete si prepara a vivere un mese intenso e pregno di belle novità è quello dei Gemelli. Sembra che la salute sia in via di miglioramento dopo gli acciacchi degli ultimi tempi e che l’amore sia pronto a sbocciare a patto che evitiate ritorni di fiamma e storie trite e ritrite con gli storici ex.

Apritevi al nuovo e non resterete delusi: ciò vale sia per l’amore e i nuovi incontri sia per il lavoro che potrebbe riservare ai nati sotto questo segno svolte da cogliere al volo.

Foto: shutterstock