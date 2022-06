Oroscopo della settimana, sono ben 5 i segni fortunati: eccoli

Le stelle favoriscono 5 segni dell'Oroscopo, che potranno realizzare grandi cose, ma tutti dovranno stare attenti alle finanze

Settimana fortunata per 5 segni dell’oroscopo: Capricorno Scorpione Bilancia Pesci e Gemelli brilleranno. Scopriamo cosa prevedono le stelle.

Leggi anche : >> OROSCOPO DELL’ESTATE, COSA CI ASPETTA TRA AMORE, SOLDI E FORTUNA? LE PREVISIONI SEGNO PER SEGNO

Per gli amici dello Scorpione fortuna e sicurezza saranno dalla loro grazie all’influenza della luna. Sfruttate il momento per sistemare le questioni pendenti anche in campo economico e lavorativo. Anche per il Capricorno sono giorni estremamente positivi: conosceranno persone nuove grazie a carisma e voglia di divertirsi e anche i single potrebbero incontrare qualcuno di importante. L’aspetto economico brillerà un pochino di meno, specie della seconda parte del mese.

I nati sotto il segno dei Pesci, come direbbe Venditti, realizzeranno finalmente un loro sogno! E con un po’ di impegno anche le finanze cambieranno colore, abbandonando il temuto rosso.

Per i Gemelli ci potrebbe essere una svolta importante: la sigla del contratto dei sogni. Attenzione invece al cuore: dal passato qualcuno potrebbe rifarsi avanti. Fate attenzione e non buttateti subito: meglio procedere con cautela per non ricadere nelle vecchie abitudini.

Infine il quinto segno fortunato è quello della Bilancia. Per chi sogna una famiglia le cose si mettono bene mentre per i single li attende una settimana di conquiste. Attenti però: se in amore tutto procede a gonfie vele, per il portafogli la situazione non è altrettanto rosea! Fate attenzione alle spese.

Crediti foto@Shutterstock