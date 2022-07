Oroscopo di luglio 2022, cosa svela Paolo Fox

È tempo di scoprire che cosa hanno in serbo le stelle nell'oroscopo di luglio. Segno per segno ecco che cosa ci aspetta.

Con un nuovo mese che inizia in molti vogliono conoscere l’oroscopo di luglio. Che cosa hanno in serbo le stelle per noi in questo mese estivo? Quali novità attendono, in amore e sul lavoro, i diversi mesi? Scopriamolo affidandoci a quel che ha rivelato Paolo Fox.

Lavoro e amore, cosa dicono le stelle

Poco spazio per l’amore per gli amici dell’Ariete, presi come sono dal lavoro. Non è però buona cosa rinunciare ai battiti di un cuore innamorato.

Sfera lavorativa inquieta per il Toro, che si vedrà mettere i bastoni tra le ruote e vivrà diversi momenti di agitazione.

Nell’oroscopo di luglio dei Gemelli i conflitti andrebbero lasciati da parte e si dovrebbe recuperare il tempo perso in amore.

Mese fondamentale sentimentalmente parlando per il Cancro. Chi non è pronto a voltare pagina non si dovrà sforzare per nulla. Tempo al tempo.

Oroscopo di luglio: cambiamenti in vista per il Leone

E il Leone? Periodo importante per la sfera amorosa. Occhio alle stelle, perché ci saranno diversi cambiamenti importanti.

Gli amici della Vergine avranno più fortuna nelle questioni di cuore e dovranno prendere una decisione importante.

Finalmente la Bilancia potrà godersi anche le piccole cose perché la tensione si allenterà. Attenzione però a una crisi seria sul lavoro.

Maggior fortuna per lo Scorpione nell’oroscopo di luglio e la possibilità di lanciarsi in piccole avventure trasgressive.

Il Sagittario non vuole avventure da una notte

Per il Sagittario non è il momento di avventure da una notte, ma per rapporti importanti.

Il Capricorno invece non deve buttare all’aria quanto fatto finora e deve abituarsi ad alcuni cambiamenti dello scorso mese.

È ora per l‘Acquario di ritrovare il tempo per l’amore. Peccato che sul lavoro ci saranno un po’ di dubbi.

L’oroscopo di luglio si chiude con i Pesci, che faranno grandi passi avanti sia nel lavoro che in amore.

E voi? Pronti per affrontare il mese di luglio. Le stelle hanno parlato chiaro, ora non resta che affrontare i 31 giorni che ci attendono.

Foto: Shutterstock