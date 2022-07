Luna piena di luglio, gli effetti su questi segni zodiacali

Fin dall'antichità le fasi lunari hanno sempre rappresentato un momento importante. Ecco come la luna piena di luglio influirà sui segni

La luna piena da sempre è investita di significati e poteri eccezionali. Molti popoli ritengono che abbia effetti sul sonno, sul benessere e anche sul parto. Scientificamente rappresenta il culmine di ogni i ciclo lunare e la luna piena di luglio, quella tra la notte del 13 e del 14, è stata la più grande di questo 2022.

Ma quale influenza avrà la luna piena di luglio sui segni zodiacali? Per tutti quanti segna un momento di riflessione; è il momento giusto per lasciar andare tutte quelle emozioni che per troppo tempo abbiamo trattenuto per paura di risultare deboli. È l’occasione per essere sinceri con se stessi e fare ordine, allontanando da noi le persone che fanno stare male. La chiarezza mentale sarà aiutata dall’avvicinarsi di Mercurio al Sole e sarà eccellente proprio durante il prossimo fine settimana.

Per quanto riguarda i segni zodiacali, la luna piena di luglio rappresenterà un momento di svolta per i nati sotto il segno della Vergine. Se nella sfera affettiva il cielo non sarà proprio sereno (ma niente di preoccupante), sappiate che nel campo lavorativo gli astri vi spingeranno ad osare pere ottenere il successo desiderato.

Per gli amici dell‘Acquario il settore del lavoro rappresenta un po’ di stress. Non fatevi sopraffare dal pessimismo e seguite l’influsso degli astri: ci sono occasioni da cogliere! La sfera affettiva sarà positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario; le coppie che hanno vissuto un periodo di incomprensione ritroveranno la complicità nell’intimità.

Anche i nati sotto il segno della Bilancia beneficeranno dell’influsso della luna piena di luglio. Nel lavoro i momenti di stress e tensione presto potranno essere lasciati alle spalle, mentre in amore tutto procede a gonfie vele.

Crediti foto@shutterstock