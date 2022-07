Oroscopo, luglio da dimenticare per questo segno: è il vostro?

L'oroscopo di luglio non porta grandi gioie a qualche segno dello zodiaco. Vediamo quali e che cosa succederà

Oroscopo: luglio non è un gran mese per un segno in particolare. Se c’è chi, come Toro e Gemelli, se la sta spassando, qualcun altro sta attraversando una fase un po’ turbolenta. Vediamo di chi si tratta e se è il vostro segno.

Oroscopo di luglio: il re della savana è in crisi

Come riporta il sito Proiezionidiborsa.it fino al giorno 22, giorno in cui il Sole entrerà nel suo segno, l’oroscopo di luglio non promette grandi cose per il Leone. I nati sotto questo segno anzi avranno incertezze sul lavoro e tensioni con gli affetti. Tutto questo dipende da una Luna piena appena passata che influenza in modo negativo il re della savana.

Per fortuna però la confusione lascerà spazio, ben presto, a un periodo più positivo, per merito dell’intervento di Urano. Fino ad agosto, però, meglio adottare la filosofia del “speriamo nel meglio aspettandoci il peggio”.

Alla Vergine va anche peggio

Eppure c’è un segno che patirà ancora più del Leone nell’oroscopo di luglio. Dall’inizio del mese c’è infatti qualcuno che sta scontando in maniera pesante le conseguenze degli influssi di Mercurio, il Pianeta del dialogo, anche con se stessi. Stiamo parlando del segno della Vergine.

Gelosie e dubbi potrebbero sopraggiungere in amore, accesi soprattutto dal nervosismo. Il lavoro diventa un peso e si ha sempre meno voglia di applicarsi. Fino a fine mese si avrà la sensazione di fare le cose tanto per portarle avanti, ma senza chissà quale trasporto.

Dalle crisi nascono i cambiamenti

Luglio sarà un mese turbolento ma anche di riflessioni. I momenti di crisi possono rivelarsi pure uno spunto utile a cogliere nuove occasioni e optare per qualche cambiamento. La stanchezza che si percepisce in questo momento dipende dalle tante domande che frullano in testa, ma questo vuol dire che si ha voglia di rinnovamento.

Se preso nel modo giusto, questo mese difficile potrebbe rivelarsi il trampolino per progetti importanti e ambiziosi dai primi di agosto.

Foto: Shutterstock