Oroscopo agosto 2022 di Paolo Fox: arriva la svolta per questi segni

Nell'oroscopo di agosto 2022 ci sono alcuni segni che vivranno interessanti svolte. Vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per tutti noi

Visto che luglio ormai ci sta lasciando, è tempo di scoprire l’oroscopo di agosto 2022. Che cosa hanno in serbo le stelle per noi? Ce lo dice Paolo Fox, nel suo libro con le previsioni mese per mese. Alcuni segni vivranno delle interessanti svolte. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Quante opportunità per l’Ariete

Per gli amici dell’Ariete agosto sarà ricco di opportunità professionali. I nati sotto questo segno potranno permettersi di fare scelte importanti in autunno. Ottimo periodo per le coppie più stabili.

Non sarà invece un gran periodo per gli amici del Toro che lavorano in proprio, così come per i rapporti di coppia che vivranno un po’ di tensione.

Nuove conoscenze per i Gemelli

L’oroscopo di agosto 2022 porterà ai Gemelli delle nuove conoscenze. Ci sarà anche l’occasione di recuperare i rapporti amorosi messi un po’ da parte.

Tanti conflitti sul lavoro per il Cancro, meglio affrontare tutto con calma e non esagerare con le spese.

Oroscopo agosto 2022, fatti avanti Leone

L’oroscopo di agosto prosegue con il Leone, che potrà contare su Venere nel segno, quindi non dovrà avere paura di avanzare delle proposte. In amore ci si può lasciare andare a nuove avventure.

La Vergine non deve avere paura di proporre qualcosa di nuovo, e farebbe bene a tenersi pronta perché arriverà una decisione importante.

Ad agosto la Bilancia deve concedersi un po’ di relax, e poi potrà lasciarsi anche andare al romanticismo.

Un po’ di tensione per questi segni

Meglio non fare scelte rischiose per lo Scorpione, anzi bisogna essere pazienti e guardare oltre.

Per il Sagittario è ora di tagliare i rami secchi. A causa di un lavoro che non piace più c’è tanta stanchezza accumulata.

Tanti contrasti e discussioni soprattutto in famiglia per il Capricorno, che non deve aprire troppo il portafogli.

L’oroscopo di agosto 2022 si chiude con l’Acquario, le cui finanze al momento non sono al top. In amore gli orizzonti non sono molto brillanti.

I Pesci dovranno prendere una decisione in famiglia. Attenzione: la passione si riaccenderà all’improvviso.

Foto: Shutterstock