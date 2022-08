Oroscopo, soldi e fortuna per questi 3 segni nella prima metà di agosto

3 segni potranno godere su fortuna e soldi nei primi giorni di agosto. Ecco le sorprese che riserva l'oroscopo

Quale sarà l’oroscopo della prima metà di agosto? Il mese estivo per eccellenza è arrivato e ormai chi più chi meno siamo tutti pronti per le vacanze. Quando si è in ferie si stacca la spina dai problemi di tutti i giorni e ci si concede anche un po’ di leggerezza. D’altronde con questo caldo chi ha voglia di affrontare argomenti pesanti e troppo seri? Ecco allora che anche i più rigidi in vacanza si lasciano andare alle frivolezze e magari tendono un orecchio se sentono parlare di oroscopo. In particolare 3 segni avranno decisamente fortuna nella prima metà di questo mese.

Oroscopo di inizio agosto: i segni fortunati

Come riporta Proiezionidborsa.it il primo segno fortunato è quello della Vergine. Il motivo? La Luna crescente. Questa influenza servirà a mettere in chiaro alcune situazioni, sia in campo sentimentale che in quello professionale. Il che vuol dire che si avrà la forza di chiudere una relazione amorosa sbagliata, oppure si chiederà e si otterrà dal partner maggiore stabilità. Per le coppie già consolidate, il mese di agosto sarà importante per accendere una passione sbiadita nel tempo. Dal punto di vista economico e professionale, per i nati sotto il segno della Vergine saranno i primi 2 giorni di agosto i più fortunati.

La Luna regala sprint alla Bilancia

L’oroscopo premia anche il segno della Bilancia. Stando alle previsioni, il primo weekend di agosto sarà utile per stringere nuove amicizie e conoscere più persone. Specie chi non è ancora andato in vacanza accuserà un po’ di stanchezza. Per fortuna, però, la spinta della Luna è tale da regalare forza anche sul lavoro.

Il terzo segno il cui oroscopo sarà decisamente fortunato nella prima metà di agosto è lo Scorpione, che dovrà puntare tutto sui primi 5 giorni del mese. In questo periodo di tempo ci sarà una maggiore energia che consentirà di affrontare lavoro e questioni familiari in modo più tranquillo e pacato.

