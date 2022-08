Oroscopo, i segni più bravi sotto le lenzuola: ecco i 4 amanti perfetti

A quanto pare il talento tra le lenzuola è questione anche di stelle. Ecco secondo l'oroscopo chi fa scintille a letto

Classici, trasgressivi, aperti a nuove esperienze: a letto non siamo tutti uguali. C’è chi tra le lenzuola preferisce andare sul sicuro, chi invece ama aggiungere sempre un po’ di pepe e battere sentieri inesplorati. E se tutto ciò dipendesse dal segno zodiacale?

Ci sarebbero segni, infatti, che preferiscono avere un partner che a letto abbia voglia di intraprendere insieme un viaggio ad alto tasso erotico senza inibizioni e tabù. Il fine ultimo è il piacere, e quando i sensi riescono a danzare insieme la magia è sempre dietro l’angolo.

Leggi anche : >> OROSCOPO, QUALI SEGNI VI SVOLTERANNO L’ESTATE? NASCE LA MAGIA TRA…

Ariete, segno più passionale tra le lenzuola

Vediamo allora quali sono i segni più promettenti sotto le lenzuola. Iniziamo dall’Ariete, segno che come riporta Chedonna.it parte sempre in quarta e dimentica spesso di riflettere prima di agire. È il segno più passionale dello zodiaco. Il fuoco arde dentro di lui, la sua sensualità è incredibile e sa come stuzzicare la persona che vuole nel suo letto.

Passiamo poi al Toro: segno empatico, con cui ci si sente sempre a proprio agio. Molto legato ai suoi affetti e devoto alla sua famiglia, il Toro lascia sempre la sensazione di essere un buon amico di vecchia data del quale ci si può fidare. Ed è così che crea complicità con le proprie prede. Per lui fare l’amore è una esperienza sensoriale e necessita di una connessione spirituale.

Per lo Scorpione non c’è sesso senza amore

Tra le lenzuola la Vergine ama prendersi cura del partner e non si tira indietro se il piano è quello di trascorrere una notte indimenticabile con il partner. Farà l’amore a più riprese e ogni volta sarà migliore della precedente.

Infine lo Scorpione, misterioso, introverso ma anche passionale. Il suo fascino attrae in modo magnetico. A letto è instancabile ma ad una condizione: il suo cuore deve battere per il partner, perché non crede nel sesso senza amore.