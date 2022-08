È vero che gli opposti si attraggono? Cosa rivelano le stelle

Segni opposti sono garanzia di coppia che funziona. Ecco quali sono le accoppiate vincenti secondo le stelle e perché

Gli opposti si attraggono? Si dice di sì, e ciò vale anche per i segni zodiacali. Effettivamente l’essere molto diversi fa sì che uno abbia cose che l’altro non ha, e quindi ci si compensa. Vediamo allora le coppie che in amore possono funzionare proprio perché composte da segni diametralmente opposti.

Leggi anche : >> QUESTI 4 SEGNI SONO GLI AMANTI PIÙ BRAVI DELL’OROSCOPO

Le coppie che funzionano

Ariete + Bilancia. Coppia che racconta bene, come riporta Cosmopolitan, l’equilibrio tra azione e misura. Se l’Ariete agisce senza quasi pensare e mosso dalla passione, la Bilancia preferisce pensare, dialogare, negoziare. L’Ariete scuote e travolge, la Bilancia sistema, riordina.

Toro + Scorpione. Sono entrambi segni gelosi e possessivi e attenti al denaro. Goloso di cibo e di piacere il Toro, ghiotto di idee e di sapere ogni cosa lo Scorpione. L’amore profondo per il sesso e le passioni li uniscono, e quindi li fanno funzionare.

Gemelli + Sagittario. Altri segni opposti, sono super curiosi ma se il primo viaggia con la mente, il secondo lo fa con lo spirito, con il movimento fisico.

Segni opposti, risultato garantito

Cancro + Capricono. Infallibili esecutori e leader i Capricorno, mentre dolci i Cancro. Si tratta probabilmente del miglior esempio di segni opposti. Il Capricorno, governato da un Saturno di Terra ultra-severo e iper-razionale, ama la logica, la perfezione, e sa come lavorare e impegnarsi. Il Cancro, comandato dalla Luna, galleggia in acque più intuitive, più dolci e rilassate, a volte infantili.

Leone + Acquario. Sono anche questi segno opposti ma capaci di divertirsi. Il Leone adora autocelebrarsi, soddisfare il suo bisogno di vivere alla grande, andare alle feste e farsi corteggiare. L’Acquario invece vive il presente in modo responsabile, attento agli ideali, all’etica e all’ambiente.

Vergine + Pesci. Sono forse l’accoppiata più tosta, la meno facile da conciliare. Eppure funzionano tantissimo. La Vergine capirà che è possibile rilassarsi, accettando che la realtà possa funzionare anche al di fuori della logica. I Pesci prenderanno confidenza con la capacità di seguire uno schema anche in amore.

Foto: Shutterstock