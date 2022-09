Oroscopo, i segni più traditori: attenti proprio a loro

È tutto scritto nelle stelle, sia i nostri pregi che i difetti. Ecco quali sono i segni dell'oroscopo traditori. Da loro puoi aspettarti proprio di tutto

Siete traditori? Probabilmente lo dice già il vostro segno zodiacale. Già, perché a quanto pare nelle stelle sta scritta la nostra personalità, nel bene e nel male. Alcuni segni dell’oroscopo sembra siano più inclini di altri a tradire e a colpire alle spalle. Da loro ci si può aspettare di tutto. Vediamo quali sono.

La doppia faccia dei Gemelli

Tra i segni traditori ci sono i Gemelli. D’altronde hanno una doppia faccia. Si tratta di un segno d’aria, sembra calmo ma tutto può cambiare all’improvviso. I Gemelli sono impulsivi e gran parte della colpa si deve proprio alla dualità tipica del loro segno. Dualità che, come scrive Chedonna.it, li fa entrare in conflitto con se stessi. Purtroppo per chi si trova ad avere a che fare con loro, i Gemelli sono anche grandi comunicatori, e quindi possono convincere chiunque a fare ciò che desiderano.

Traditori insospettabili: il Sagittario

C’è poi il Sagittario, che in genere è considerato uno dei segni più positivi e caritatevoli dello zodiaco. Il Sagittario è felice perché sa che bisogna cogliere tutto ciò che di bello la vita ha da offrire. Nel tentativo di assecondare i suoi impulsi, diventa imprevedibile. Ecco perché può avere un atteggiamento mutevole. Ha bisogno di spezzare le catene e la monotonia ed in questo è molto impaziente. Il tradimento del Sagittario consiste nel suo cambio di rotta. Pur di vivere una vita piena di emozioni, potrebbe venir meno alle sue promesse.

Attenzione a Capricorno e Scorpione

L’elenco dei segni traditori prosegue con il Capricorno. Per lui nulla conta più del successo professionale. Si dà molto da fare per garantire il benessere di se stesso e dei suoi cari, ma non pestategli i piedi. Quando subisce una delusione ha una reazione proporzionata e sfuggire alla sua ira diventa molto complicato.

Infine lo Scorpione. È introverso, parla poco di sé, ha sempre paura di essere tradito quindi si guarda continuamente le spalle. Il suo lato oscuro viene fuori solo nel caso in cui viene tradito, diversamente è pronto a dare se stesso per chi ama.

