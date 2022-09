Oroscopo di fine settembre, i 3 segni che chiudono in bellezza: chi fa scintille

L'oroscopo di fine settembre si preannuncia piuttosto felice per alcuni segni dello zodiaco. Ecco che cosa hanno in serbo le stelle per loro

L’oroscopo di fine settembre porta buone notizie per alcuni segni dello zodiaco. Venere entra nel segno della Vergine e questo vuol dire che ad alcuni il pianeta dell’amore riserverà grande sicurezza sia nella sfera sentimentale che in quella professionale. Venere infatti sprigiona una intensa energia positiva che andrà a interessare tre segni zodiacali. Per loro sono in arrivo cambiamenti e belle notizie.

Leggi anche : >> OROSCOPO DELL’AUTUNNO 2022: QUESTI SONO I SEGNI PIÙ SFORTUNATI, FATE ATTENZIONE

Oroscopo di fine settembre: chi può esultare

A esultare nell’oroscopo di fine settembre sono innanzitutto i Pesci. In questi giorni saranno particolarmente felici e avranno voglia di condividere molto con le persone a loro care. Non solo: l’influenza di Venere in Vergine e del sole in Bilancia cementano le relazioni del Pesci e permetteranno a coloro che sono ancora single di trovare l’amore.

C‘è poi l’Ariete, che vedrà stravolgimenti positivi specie in amore grazie alla Luna in Cancro e Venere in Vergine. Weekend privo di tensioni per l’Ariete, che sarà di buon umore e molto gentile con il prossimo. Con l’ingresso del Sole in Bilancia, come riporta Chedonna.it, l’Ariete soddisferà tutti i suoi desideri e se è single incontrerà una persona speciale.

Leggi anche : >> QUALI SONO I SEGNI ZODIACALI PIÙ BRAVI A LETTO? CI SIETE ANCHE VOI?

Il fascino della Vergine

Nell’oroscopo di fine settembre anche la Vergine ha di che essere soddisfatta. Sentirà compensato il suo incessante bisogno di attenzioni, premure e sostegno. Avvertirà anche la necessità di più libertà in questo periodo, qualcosa che in genere non prova. Come se non bastasse sarà invogliata ad intraprendere progetti nuovi che si riveleranno molto gratificanti. Favoriti gli incontri grazie alla sensualità che la Vergine sprigionerà per merito del Sole in Bilancia e di Venere in Vergine. Bisogna però specificare che la Vergine non si lancerà a capofitto nelle avventure romantiche. Si prenderà invece il tempo necessario per conoscere meglio l’oggetto del suo colpo di fulmine e capire cosa desidera davvero. Nel momento opportuno poi si lascerà andare, e questa mossa sarà a dir poco vincente.

Foto: Shutterstock