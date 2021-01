Oroscopo 2021, affinità di coppia: quali sono i segni che saranno fortunati in amore

Oroscopo 2021: ecco quali sono le affinità di coppia segno per segno, con chi è meglio cominciare una relazione e chi invece dovrà lavorare molto su se stesso!

Il 2021 è iniziato col botto, e l’Oroscopo non è da meno: ma vi siete mai chiesto cosa comporterà quest’anno dal punto di vista dell’affinità di coppia? Ecco come vedremo tutte queste questioni nell’anno appena cominciato!

Nel 2021 l’amore avrà alti e bassi a seconda del vostro segno

Ad offrirci il suo oroscopo è Lumpa, celebre astrologa e Instagrammer, autrice e volto di Questo non è un oroscopo su Vice Italia, che ci ha presentato le sue previsioni sulle affinità di coppia nel 2021! Pronti a partire?

Nella coppia, oltre al segno zodiacale, ci sono anche altri fattori da tenere in conto, come la Luna, Venere e Marte.

Oroscopo 2021 e affinità di coppia: i segni cardinali

Negli ultimi anni, alcuni segni hanno avuto più difficoltà. Sono i cosiddetti segni cardinali: Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno. Per loro l’oroscopo 2021 porterà una serie di meravigliose novità dal punto di vista dell’affinità di coppia.

L‘Ariete, ad esempio, viene da un grande lavoro fatto su se stessa, nel quale ha imparato molto ad assumersi molto le proprie responsabilità, senza dare la colpa all’esterno. Per la Bilancia, c’è stato invece un grande lavoro sulle aspettative personale. Basta evitare di cercare a tutti i costi la perfezione assoluta nel partner!

Cancro e Capricorno hanno vissuto qualcosa di simile. Il Capricorno si è stabilizzato: poco critico nei confronti degli altri, capace di dare più spazio al compromesso. È un ottimo segno per le relazioni destinate a durare! Il Cancro, invece, ha imparato a lasciarsi andare senza esercitare un eccessivo controllo sugli altri.

Affinità di coppia 2021: i segni fissi

I segni fissi (Leone, Toro, Scorpione e Acquario) si ritroveranno a dover affrontare dei momenti non proprio semplici in questo 2021. L’Acquario, molto anticonformista e dinamico, in questo 2021 si sentirà tantissimo sfidato, anche nei rapporti di coppia. Dovrà imparare a prendersi maggiore responsabilità nella sua vita sentimentale.

Il Leone ha spesso il bisogno inconscio di guidare la relazione e di mantenere il potere al suo interno. Per questo motivo, dovrà imparare a superare il proprio egocentrismo, per tenersi in maniera piuttosto egualitaria nel rapporto.

Il Toro si appresta ad un 2021 nel quale dovrà imparare a separare la propria identità da quella della coppia, sviluppando una maggiore autonomia e a riconoscere il proprio valore personale. Lo Scorpione vivrà qualcosa di simile: deve imparare a vedersi come protagonista della coppia, accettando però anche i desideri del partner.

Oroscopo e affinità di coppia 2021: i segni mobili

Dai segni mobili sarà difficile capire cosa aspettarsi: la loro stabilità è sempre in bilico. A partire dal Sagittario: nel 2021 dovrà imparare la differenza tra innamoramento ed amore, a capire meglio i propri sentimenti per fare le scelte migliori anche fuori dall’entusiasmo dei primi momenti di una storia.

I Gemelli si troveranno di fronte alla sfida di un 2021 nel quale dovranno imparare a costruire sulla propria stabilità. Sono uno dei segni, paradossalmente, più in forma e pronti a portare le relazioni ad un livello successivo.

La Vergine si troverà di fronte a un anno privo di grandi prove o momenti di smarrimento. Per loro il 2021 sarà una questione propizia per scoprire meglio se stessi!

I Pesci quest’anno si ritroveranno la possibilità di trovare emozioni molto forti: in amore è l’anno buono! Con la possibilità di trovare una storia intensa e travolgente.

