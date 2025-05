I tempi d’oro in cui Belen e Cecilia Rodriguez si mostravano in tv e sui social come due sorelle affiatate e inseparabili sembrano ormai un lontano ricordo. Negli ultimi giorni, infatti, le voci su una crisi familiare sempre più evidente si sono fatte insistenti, complice un gesto social che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, ci sarebbe stato un defollow di massa che ha riguardato tutta la famiglia Rodriguez: da Cecilia a mamma Veronica Cozzani, passando per Ignazio Moser. Una scelta che molti interpretano come il segnale di una rottura interna tra le due sorelle più famose del piccolo schermo. A peggiorare il tutto, anche una frase criptica postata da Cecilia. Coincidenza? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress