Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, Francesco Totti continua a far parlare di sé. L’ex capitano della Roma, simbolo di un’epoca e idolo di generazioni, oggi vive una nuova fase della sua vita, tra impegni personali, nuovi progetti imprenditoriali e riflettori che non si sono mai davvero spenti.

La carriera dopo l’addio al calcio giocato

Dopo 25 anni di carriera con un’unica maglia, quella della Roma, Totti ha lasciato il calcio giocato nel 2017 tra lacrime e standing ovation. Per un breve periodo ha fatto parte della dirigenza della Roma come dirigente tecnico, ma il rapporto con la società si è incrinato nel tempo, portandolo a dimettersi nel 2019. Da allora, non ha più avuto ruoli ufficiali all’interno della AS Roma, anche se i tifosi continuano a sperare in un suo ritorno.



Parallelamente, Totti ha intrapreso alcune iniziative nel mondo dello sport e del business: tra queste, una sua agenzia di scouting e gestione di giovani calciatori, la CT10 Management, con cui segue nuove promesse del calcio.

Vita privata: la fine del matrimonio con Ilary Blasi e la nuova relazione

La vita privata di Totti è finita più volte sotto i riflettori negli ultimi anni. Il suo matrimonio con Ilary Blasi, durato oltre 17 anni e coronato da tre figli, si è concluso ufficialmente nel 2022 con una separazione che ha riempito le pagine dei giornali.

Dopo la fine della storia con Ilary, Totti ha reso pubblica la relazione con Noemi Bocchi, imprenditrice del settore floreale. I due convivono e appaiono spesso insieme in occasioni pubbliche e sui social. La loro storia ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto dopo l’inizio delle pratiche legali legate alla separazione da Ilary.

I figli: Cristian, Chanel e Isabel

Totti è molto legato ai suoi tre figli, nati dal matrimonio con Ilary Blasi:

Cristian , nato nel 2005, ha seguito le orme del padre e gioca a calcio a livello giovanile.

, nato nel 2005, ha seguito le orme del padre e gioca a calcio a livello giovanile. Chanel , nata nel 2007, è molto attiva sui social ed è spesso al centro dell’attenzione mediatica.

, nata nel 2007, è molto attiva sui social ed è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Isabel, la più piccola, è nata nel 2016 e viene protetta maggiormente dalla curiosità del pubblico.

Totti, pur essendo molto riservato, condivide talvolta momenti con i figli, mostrando un lato paterno molto presente e affettuoso.

I nuovi progetti: tra padel, imprenditoria e tv

Nel tempo libero, Totti si dedica alla sua passione per il padel, sport in grande crescita, che pratica con amici e personaggi famosi. È spesso ospite di eventi, tornei e partite benefiche.

Oltre al mondo dello sport, Totti ha avviato anche diverse collaborazioni commerciali e ha partecipato a spot pubblicitari di successo. Ha anche pubblicato una biografia e partecipato a documentari e interviste che ripercorrono la sua carriera.

Francesco Totti oggi: un’icona che non tramonta

Totti oggi è molto più di un ex calciatore: è un’icona pop, un simbolo di Roma, e una figura che continua a catalizzare l’interesse di migliaia di fan. Tra nostalgia per il suo passato giallorosso e curiosità per la sua nuova vita, resta uno dei personaggi italiani più amati e seguiti.