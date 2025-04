Mentre Andrea Damante annuncia che diventerà papà, anche Giulia De Lellis fa parlare di sé: scatti sospetti e un video ironico alimentano le voci su una gravidanza.

Era il 2016 quando Giulia De Lellis entrava nella casa del Grande Fratello VIP per rassicurare Andrea Damante, allora concorrente del reality. La loro relazione, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, era all’apice del successo mediatico.

I Damellis al GF: i ricordi di quella frase profetica

In quell’occasione, tra baci, emozione e lacrime, De Lellis pronunciò una frase rimasta nella memoria dei fan: “Non diventeremo genitori ora, ma un giorno lo saremo“. Una promessa d’amore e di futuro che, a distanza di anni, assume oggi un sapore del tutto diverso. La storia tra Giulia e Andrea ha fatto sognare milioni di persone, ma anche soffrire. Tra rotture, ritorni di fiamma e gossip incessanti, i “Damellis” hanno rappresentato una delle coppie più chiacchierate del panorama social italiano. Ma la favola si è spezzata definitivamente, e ognuno ha preso la propria strada.

Andrea Damante diventa papà

Ed è proprio Andrea Damante ad aver annunciato che diventerà papà per la prima volta. Non con Giulia, ma con l’attuale compagna Elisa Visari, attrice e modella con cui fa coppia fissa da diversi anni. L’annuncio è arrivato sui social, con un post tenero e carico di emozione, accompagnato da una foto dell’ecografia.

La frase detta da Giulia otto anni fa, “un giorno lo saremo“, risuona oggi con un’eco quasi profetica, ma anche malinconica. Non sarà lei la madre del primo figlio di Damante, e quel futuro immaginato insieme si è trasformato in realtà… ma in un’altra storia, con un’altra protagonista.

La presunta gravidanza di Giulia De Lellis

E negli stessi giorni in cui Damante ha annunciato che diventerà padre, anche intorno a Giulia De Lellis si sono riaccesi i riflettori. Secondo una paparazzata pubblicata da Chi, l’influencer sarebbe incinta del rapper Tony Effe, con cui fa coppia ormai da diversi mesi. In una serie di scatti rubati durante una giornata su un campo da golf, i due appaiono rilassati, ma è un gesto di Giulia a catturare l’attenzione: si scatta un selfie con la pancia scoperta, alimentando le voci di una possibile gravidanza.

Giulia, per ora, non ha smentito la notizia. L’unica reazione è arrivata tramite un video ironico pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui gioca con l’ambiguità delle immagini e delle indiscrezioni. Ma il silenzio – o meglio, la scelta di non smentire apertamente – continua a far crescere la curiosità.

La coincidenza

Se confermata, la notizia segnerebbe una sorprendente coincidenza: sia Andrea Damante che Giulia De Lellis diventerebbero genitori per la prima volta nello stesso momento, ma accanto a due partner completamente diversi. Due strade che si erano unite con un sogno comune, e che oggi sembrano correre parallele, verso nuovi inizi.

