Alla vigilia del suo compleanno, Re Carlo ha fatto a Camilla un dono dall’immenso valore. È un primato nella storia della monarchia britannica.

È un compleanno indimenticabile per Camilla, reso ancora più straordinario da un dono ricevuto proprio alla vigilia della ricorrenza, oggi 17 luglio. Re Carlo ha voluto sorprenderla con un gesto dal forte valore simbolico, destinato a lasciare il segno nella storia della monarchia britannica. Si tratta infatti di un regalo che non è solo un omaggio personale, ma anche un riconoscimento pubblico che segna un importante primato nella tradizione della Corona. Ed è anche una scelta che sottolinea la crescente centralità della Regina nel presente e nel futuro della famiglia reale. Ma in cosa consiste questo regalo? Scoprilo con noi guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock