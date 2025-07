L’anno scorso Carlo e Camilla fuorono evacuati per un allarme cecchino. Un anno dopo, emerge la verità. E non è quella che tutti pensavano.

Nel 2024, durante una visita a Jersey, Re Carlo e la Regina Camilla furono improvvisamente evacuati a causa di un’allerta sicurezza che fece temere la presenza di un cecchino. A distanza di circa un anno, però, si è scoperta la verità su quanto accadde quel giorno alle Channel Islands. Curiosi di scoprire qual è?

Leggi anche: — Il principe William corregge sfacciatamente Re Carlo durante un grande evento reale: ecco cosa dice

Carlo e Camilla: la verità sul cecchino di Jersey

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel luglio 2024, mentre Re Carlo e la regina Camilla stavano visitando gli stand del Jersey Expo a St Helier, la loro scorta li allontanò con urgenza, interrompendo il programma previsto per un “allarme cecchino“.

Mentre la coppia si intratteneva cordialmente con i presenti, è stata condotta al vicino Pomme D’Or Hotel, dove avrebbe dovuto partecipare a un tea party nel pomeriggio.

A distanza di circa un anno, il capo ispettore Mark Hafey ha rivelato alla stampa britannica che, in realtà, non c’era alcuna minaccia concreta.

L’uomo avvistato sul tetto di un edificio, inizialmente sospettato di essere un cecchino, stava semplicemente cercando di allontanare degli uccelli. Ha poi spiegato che, in casi come questi, non si può certo rischiare: la priorità è mettere in salvo i reali, anche quando poi si scopre che l’allarme era infondato.

Photo Credits: Kikapress