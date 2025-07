Cosa pensa davvero il futuro re d’Inghilterra del suo ruolo? Un gesto spontaneo ha svelato molto più di quanto le parole possano dire.

Mentre molti dodicenni sognano carriere da astronauta o calciatore, il principe George sa già con certezza cosa lo attende: un trono. E la cosa sorprendente è che non sembra affatto spaventato. Il figlio maggiore di William e Kate sta crescendo con piena consapevolezza del proprio ruolo, ma anche con una tranquillità che non tutti avrebbero al suo posto.

Negli ultimi anni, George ha cominciato ad affacciarsi con discrezione alla vita pubblica. Ha sfilato in prima fila durante il Trooping the Colour, ha partecipato all’incoronazione del nonno Carlo III come Page of Honour e, di recente, ha preso parte a un incontro molto simbolico: un tè a Buckingham Palace con veterani della Seconda Guerra Mondiale. Un appuntamento ufficiale importante, al quale non era previsto che partecipasse, ma a cui ha chiesto spontaneamente di essere presente dopo aver assistito alla parata militare con i fratelli.

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, è stato proprio quel gesto a mostrare quanto George stia maturando un autentico senso del dovere. Nulla di forzato: solo la curiosità, e forse l’orgoglio, di capire cosa significhi davvero essere parte della monarchia. Una disponibilità che, a 12 anni, non è affatto scontata.

Nel frattempo, William e Kate stanno valutando la sua futura scuola. Il college favorito resta Eton, frequentato anche dal padre e vicinissimo alla loro casa di Windsor. Ma Marlborough College, l’ex scuola di Kate, rappresenterebbe un’alternativa più moderna e inclusiva, essendo mista e adatta anche alla sorella Charlotte. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata.

