La morte di Diogo Jota ha sconvolto il calcio e non solo: anche il principe William ha voluto salutarlo con un messaggio carico di emozione.

La tragica scomparsa di Diogo Jota ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del calcio internazionale. Il 28-enne del Liverpool è morto in un terribile incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André. La tragedia ha colpito non solo la sua famiglia, i tifosi e gli sportivi di tutto il mondo, ma anche personalità ben al di fuori dell’ambiente calcistico. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del pianeta, è arrivato quello del principe William, che ha voluto rendere omaggio con parole piene di rispetto e dolore per un ultimo addio all’attaccante portoghese. Ma cosa ha detto l’erede al trono? Scopriamo le sue parole nel nostro nuovo video.

Leggi anche: — La maledizione sui maschi della famiglia reale: la terribile profezia di Lady Diana su Re Carlo e il principe William

Photo Credits: Shutterstock