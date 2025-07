Il gesto di Harry verso Meghan parla chiaro. Più di mille parole. Ma cosa svela davvero il suo linguaggio del corpo? E come ha risposto Meghan?

A volte basta un gesto, anche piccolo, per svelare sentimenti profondi. E proprio un gesto compiuto dal principe Harry ha riportato l’attenzione sul suo legame con Meghan Markle. Secondo un esperto di linguaggio del corpo, infatti, quel movimento – apparentemente banale – ha mostrato tutta la forza del sentimento che Harry continua a nutrire per sua moglie. In un momento in cui i riflettori sembrano puntare altrove, è bastata una semplice interazione tra i due per riaccendere l’interesse: cosa dicono davvero i suoi occhi? E quale ruolo ha avuto Meghan in questo scambio silenzioso ma potentissimo? Il corpo parla, e le emozioni vere non possono essere nascoste. Scopriamole guardando il nostro nuovo video.

Leggi anche: – Principe Harry, la terribile profezia della Regina Elisabetta prima di morire: cosa accadrà tra pochi mesi. La notizia sconvolgente sul nipote

Quel gesto di Harry mentre guardava Meghan Markle

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A rivelare i sentimenti più profondi del principe Harry nei confronti di sua moglie, Meghan Markle è stato il suo linguaggio del corpo, osservato con attenzione dagli esperti del Daily Express.

Osservandolo bene, si nota che il principe non ha mai smesso di essere “assolutamente stregato” da Meghan.

Il modo in cui la guarda, sostiene il tabloid, è inequivocabile: negli occhi del duca di Sussex si legge un’ammirazione autentica, quella di chi ha trovato la propria metà.

Ma non è solo Harry a rivelarsi attraverso i gesti: anche Meghan ricambia apertamente, come si evince dal fatto che cerca sempre il contatto con lui, toccandogli spesso il braccio o la schiena durante le uscite pubbliche.

Piccoli contatti, certo, ma pieni di significato, segnali chiari di amore e complicità. A sette anni dal matrimonio, il legame tra i due sembra tutt’altro che affievolito, e proprio in prossimità del 44° compleanno di Meghan, questi segnali si fanno ancora più forti.

Insomma, tra i duchi di Sussex – Megxit e tentativi di riappacificazione con la famiglia reale britannica a parte – sembra esserci un clima in grado di smentire completamente tutte le voci su una loro possibile rottura. Harry e Meghan sono più innamorati che mai e, se il linguaggio del corpo non mente, rimarranno insieme per tanti altri anni!

Photo Credits: Kikapress