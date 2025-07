Dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner ha fatto un gesto inaspettato che ha conquistato anche i principini reali. Ecco cosa è successo.

Jannik Sinner è uscito trionfante dal campo centrale di Wimbledon, ma il momento più tenero si è consumato lontano dalle telecamere ufficiali. A regalare un siparietto di rara dolcezza ci ha pensato lui, con un gesto inatteso verso i principini reali.

Nel backstage dell’All England Club, subito dopo la cerimonia di premiazione, Sinner ha incontrato la principessa Kate, il principe William e i giovani George e Charlotte. L’incontro si è trasformato in qualcosa di più di un semplice scambio di saluti. I due piccoli, visibilmente incuriositi ed emozionati per l’incontro, si sono lasciati coinvolgere dalla gentilezza del tennista altoatesino, che ha firmato per loro tre palline da tennis.

La principessa del Galles ha apprezzato, ringraziando il campione per la cortesia e sottolineando quanto la sua impresa sportiva fosse d’ispirazione per i giovani, anche per i suoi figli. Dopotutto, Wimbledon non è solo un palcoscenico sportivo, ma anche un luogo di tradizioni, simboli e imprese sportive che restano nella storia.

Foto: Kikapress