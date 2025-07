Kate Middleton resta lontana dai riflettori, e a brillare ora è un volto inaspettato: ecco cosa è successo davvero a Basilea.

Da quando è iniziata la sua battaglia contro la malattia, Kate Middleton ha scelto il silenzio e la riservatezza come strumenti di forza. Dopo l’ultima apparizione pubblica durante la finale di Wimbledon, la Principessa del Galles ha lasciato che i riflettori si spostassero su un volto nuovo ma già amatissimo: quello di sua figlia, la piccola Charlotte.

In un momento delicato per la famiglia reale, è stata proprio lei, 10 anni, sorriso dolce e sicurezza da veterana, a prendere il centro della scena. Mentre la madre si ritira per dedicarsi alla salute e alla famiglia, Charlotte ha accompagnato papà William agli eventi ufficiali, affrontando con grazia il peso della visibilità.

La sua presenza alla finale degli Europei femminili a Basilea non è passata inosservata. Oltre a tifare con entusiasmo, la giovane principessa ha firmato – per la prima volta – un messaggio pubblico, a nome suo e del padre: “W e Charlotte”. Un gesto che rompe il protocollo secondo cui i reali usano soltanto l’iniziale per firmarsi, ma che testimonia quanto il suo ruolo stia crescendo. E quella firma, per esteso, è stata un modo gentile e deciso per distinguersi da sua madre Catherine, che nella comunicazione istituzionale usa semplicemente la “C”.

