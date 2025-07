Kate Middleton, Emmanuel Macron e un gesto inaspettato all’arrivo a Londra: l’eleganza regale incontra il galateo francese…

Un gesto all’apparenza innocente ha riacceso i riflettori su Emmanuel Macron e il suo stile tutto francese fatto di charme e galanteria. All’arrivo nel Regno Unito per la visita di Stato, il presidente francese è stato accolto da Kate Middleton e dal principe William alla base aerea RAF Northolt. Proprio lì, davanti ai flash dei fotografi, Macron ha sorpreso tutti con un bacio sopra la mano della Principessa del Galles, in perfetto stile d’altri tempi.

Il gesto ha fatto il giro del mondo, non tanto per il bacio in sé, quanto per il contrasto tra la cordialità rivolta a Kate e la freddezza evidente con sua moglie Brigitte. La Première Dame, infatti, ha evitato il braccio teso del marito durante la discesa dall’aereo. Un atteggiamento notato dagli osservatori e che arriva dopo un episodio avvenuto in Vietnam, dove le telecamere avevano immortalato Brigitte mentre sembrava dare uno schiaffetto a Macron prima di scendere dall’aereo.

Il principe William, al contrario, ha mantenuto un tono più formale: strette di mano, niente baci. Ma a scompaginare ulteriormente il protocollo ci ha pensato Re Carlo, che ha salutato Brigitte sollevandole la mano fino alle labbra, mantenendo il contatto visivo in una scena da manuale della monarchia europea.

LEGGI ANCHE:– Macron e lo sguardo ammiccante per Kate Middleton: cosa ha fatto mentre era seduto al tavolo reale. C’era anche William