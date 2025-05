La famiglia reale britannica trema a causa del nuovo libro del maggiordomo di Lady Diana? Cosa rivelerà.

La famiglia reale britannica trema: a settembre uscirà The Royal Insider, il nuovo libro di Paul Burrell, storico maggiordomo di Lady Diana. Si tratta di un’opera autobiografica che promette di svelare retroscena inediti sulla Principessa del Popolo e sui meccanismi interni di Buckingham Palace. Burrell, che ha servito Diana dal 1987 fino alla sua tragica morte nel 1997, descrive il volume come un “memoir intimo e personale” e assicura che sarà ben più rivelatore del precedente A Royal Duty. Ma cosa rivelerà il nuovo libro? E perché rischia di far tremare ancora una volta le mura del palazzo? Scoprilo con noi nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress