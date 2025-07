Un brindisi, uno sguardo e un gesto che fa parlare: cosa è successo tra Macron e Kate

Durante il sontuoso banchetto di Stato al castello di Windsor, organizzato per celebrare la visita ufficiale di Emmanuel Macron nel Regno Unito, non sono mancati momenti di charme e leggerezza. E uno in particolare ha catturato l’attenzione dei presenti e dei media: il Presidente francese è stato fotografato mentre lanciava un occhiolino alla Principessa del Galles, Kate Middleton, subito dopo aver brindato con lei.

L’occhiolino di Macron: gesto diplomatico o charme francese?

Certo, William era lì accanto, sereno e impassibile come sempre, e nulla ha fatto pensare a un momento fuori luogo. Ma il gesto di Macron, benché innocente, ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando commenti tra l’ironico e il malizioso.

La cena, tenutasi nella splendida St George’s Hall, ha dato ufficialmente il via alla visita di tre giorni di Macron oltremanica. Oltre al Re Carlo III e alla Regina Camilla, la serata ha visto la partecipazione di celebrità come Elton John, Mick Jagger, l’attrice Kristin Scott Thomas, la calciatrice Mary Earps e numerosi membri della famiglia reale.

Tra tutti, però, a catalizzare gli sguardi è stata lei: Kate Middleton, avvolta in un raffinato abito rosso firmato Sarah Burton per Givenchy, impreziosito dalla tiara Lover’s Knot, un tributo alla compianta Lady Diana.

Il Presidente francese si è mostrato a suo agio per tutta la serata, conversando con disinvoltura con i presenti e partecipando con visibile entusiasmo alla cena. D’altro canto, la stessa Kate è apparsa sorridente e rilassata, complice una tavolata di altissimo profilo e un’atmosfera curata nei minimi dettagli.

