In occasione del settimo anniversario di nozze con il principe Harry, Meghan Markle ha condiviso su Instagram un post celebrativo che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e del pubblico. L’ex attrice ha pubblicato un’immagine evocativa: una bacheca di sughero ricoperta di fotografie che raccontano la storia d’amore con il duca di Sussex, dai primi scatti di coppia fino a momenti teneri con i figli Archie e Lilibet.

Nella didascalia, Meghan ha scritto: “Sette anni di matrimonio. Una vita di storie. Grazie a tutti voi, vicini o lontani, che ci avete sostenuto nella nostra storia d’amore”. Tuttavia, quella che doveva essere una dedica romantica si è trasformata in un piccolo caso mediatico.

Molti utenti hanno infatti sottolineato un’assenza nel messaggio: il nome di Harry non è mai citato direttamente. Nonostante le immagini ritraggano la coppia insieme in momenti intimi e gioiosi, diversi commentatori hanno interpretato il post come troppo centrato su Meghan stessa, tanto da sembrare secondo alcuni “un augurio rivolto a sé e non al marito”.

I social si sono divisi. Alcuni utenti hanno ironizzato scrivendo frasi come “Buon anniversario a me!” o “Il protagonista della storia è lei, lui è solo un dettaglio”. Altri hanno trovato strano che il messaggio fosse indirizzato al pubblico e non al partner con cui condivide la ricorrenza.

Il post, includeva contenuti personali e toccanti: foto della gravidanza, vacanze in famiglia e persino uno scatto con Archie che bacia la sorellina Lilibet. Un modo, forse, per raccontare il loro legame attraverso immagini più che parole. Ma il dettaglio mancante — il nome di Harry — ha oscurato il resto. E ancora una volta, Meghan si ritrova al centro di un dibattito che mette in discussione ciò che mostra e ciò che sceglie di comunicare.

