Un ballo, una dedica affettuosa e una valanga di critiche: il nuovo video dei Sussex divide ancora una volta il pubblico

Un video casalingo condiviso da Meghan Markle in occasione del quarto compleanno della piccola Lilibet ha riacceso il dibattito sull’immagine pubblica dei duchi di Sussex.

Nelle immagini, girate poco prima della nascita della secondogenita, Meghan e il principe Harry si scatenano sulle note della canzone The Baby Momma Dance, cercando di stimolare naturalmente l’inizio del travaglio. Una scena familiare, semplice, intima. Eppure, non per tutti adatta a chi è stato, fino a poco tempo fa, un membro senior della monarchia britannica.

Il video è diventato virale nel giro di poche ore, raccogliendo reazioni contrastanti. Da una parte c’è chi ha visto nella clip un momento divertente e affettuoso tra due genitori in attesa; dall’altra, diversi esperti e commentatori reali hanno puntato il dito. L’accusa? Una nuova dimostrazione di come Meghan non rispetti più alcuna distanza tra vita privata e comunicazione pubblica.

Secondo Ingrid Seward, voce nota nel panorama dei reali britannici, il gesto sarebbe “inappropriato e poco regale“, specie se confrontato con la richiesta di privacy che da anni accompagna la narrazione della coppia.

D’altronde non è la prima volta che Meghan e Harry dividono. La loro decisione di lasciare la famiglia reale nel 2020 ha segnato una rottura storica, amplificata da interviste, documentari e numerose dichiarazioni pubbliche. E oggi, anche un momento leggero condiviso sui social può trasformarsi in un’ulteriore fonte di tensione.

Foto: Kikapress