La duchessa di Sussex pubblica una foto con un dettaglio che ha diviso i fan: l’immagine di Lady Diana accanto ai biscotti. Il web si interroga sulle sue intenzioni.

Meghan Markle è tornata a far parlare di sé per un gesto che ha diviso l’opinione pubblica. In un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale di “As Ever”, il marchio lifestyle che porta la sua firma, la duchessa ha condiviso una foto apparentemente innocua: una tazza di tè, dei biscotti e un’atmosfera domestica e rilassata. Ma a colpire è stato un dettaglio sullo sfondo.

Accanto alla mise en place, infatti, si notava una scatola di latta decorata con il volto di Lady Diana, accompagnata dalla frase “Un po’ di tè?”. Il contenitore vintage, molto diffuso nel Regno Unito, è stato interpretato da molti utenti come un riferimento fin troppo diretto alla madre del principe Harry. L’accostamento tra il marchio personale di Meghan e l’immagine della principessa del popolo ha subito sollevato un polverone.

Secondo alcuni commentatori, la presenza della scatola con Diana in un contesto commerciale risulterebbe poco rispettosa, quasi a voler capitalizzare sull’eredità affettiva e simbolica di Lady D per promuovere un prodotto. Sui social, c’è chi ha definito il gesto di “cattivo gusto” e chi lo ha visto come un’ostentazione maldestra dell’identità britannica, specie da parte di chi ha scelto di allontanarsi dalla monarchia.

Da tempo Meghan Markle sta lavorando a rafforzare l’identità del proprio marchio “As Ever”, focalizzandosi su prodotti legati alla casa, alla cura di sé e a un’estetica pulita, minimalista ma con richiami sentimentali. Dopo l’uscita dalla famiglia reale, la duchessa ha puntato sempre più sui suoi canali personali per raccontarsi, comunicando in modo diretto con il pubblico che, però, non sempre piace.

Foto: Kikapress