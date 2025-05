Meghan Markle confessa il suo senso di colpa per essere ricca e la paura di non avere mai abbastanza soldi. Ecco com’è davvero la sua vita quotidiana.

Nel podcast “Confessions of a Female Founder”, Meghan Markle ha sorpreso molti ascoltatori con una confessione tanto personale quanto inaspettata: pur essendo tra le donne più conosciute e benestanti del mondo, fatica a scrollarsi di dosso un costante senso di colpa legato alla ricchezza. Nel dialogo con Sara Blakely, fondatrice di Spanx, la duchessa del Sussex ha raccontato di sentirsi spesso bloccata da una “mentalità di scarsità”, un retaggio culturale che molte donne si portano dietro sin dall’infanzia.

“La società ci abitua a pensare che parlare di denaro sia sconveniente, soprattutto per le donne“, ha spiegato Meghan. E anche ora, nonostante condivida con il principe Harry un patrimonio multimilionario, la paura di “non avere mai abbastanza” non l’ha mai davvero abbandonata.

Dietro i riflettori e i red carpet, Meghan conduce però una vita più semplice e concreta di quanto si possa pensare. Tra le immagini più recenti condivise sui social, spicca uno scatto del suo orto: pomodori, carote e zucchine appena colti, con accanto il suo cane Mia. Un momento quotidiano che racconta molto della sua routine, fatta di cura per la casa, attenzione per l’ambiente e amore per le piccole cose.

Oltre a dedicarsi alla famiglia – i figli Archie e Lilibet sono ancora molto piccoli – Meghan porta avanti i progetti del suo brand American Riviera Orchard e continua a produrre contenuti per podcast e Netflix. In tutto questo, cerca di non dimenticare se stessa. “Se il bambino piange, tratta la madre”, le aveva detto un esperto di agopuntura durante i suoi anni nel Regno Unito. Un consiglio che, a distanza di tempo, risuona ancora forte.

Foto: Shutterstock