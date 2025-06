La duchessa Meghan spiega un vecchio metodo per sbucciare l’ananas e viene travolta dalle critiche online.

È bastato un semplice video di cucina e, come spesso accade con Meghan Markle, è scoppiata la polemica. Stavolta è bastato un ananas. La duchessa ha pubblicato sui social una clip inedita tratta dal suo show With Love, Meghan, dove mostra un metodo “alternativo” per tagliare il frutto. Ma invece di stupire, ha fatto sorridere (e innervosire) il web: tra chi ironizza, chi parla di trovata inutile e chi si chiede se davvero pensasse di insegnare qualcosa di nuovo, il video ha acceso il dibattito.

Nel breve video, girato in una lussuosa villa californiana affittata appositamente per le riprese, Meghan si esibisce in quello che definisce un “trucco”: seguire le scanalature naturali del frutto per ottenere spicchi “perfetti”. “La natura ci dà già tutti gli indizi su come gustare qualcosa nel modo giusto”, commenta la duchessa.

Ma il web non ha preso bene l’ennesima incursione di Meghan nel lifestyle da salotto. In molti hanno sottolineato come il metodo sia vecchio di anni e circoli regolarmente su piattaforme come Pinterest, Facebook e TikTok. “È come se nel prossimo episodio ci spiegasse come si sbuccia una banana”, ha ironizzato un utente. Altri l’hanno accusata di trattare il pubblico “come se fosse composto da idioti”.

La polemica arriva mentre Meghan promuove la seconda stagione del suo programma, già girata e in arrivo su Netflix nei prossimi mesi. Nonostante le critiche (la prima stagione è stata bollata da molti critici come “vuota” e “autoreferenziale”), il colosso dello streaming ha deciso di rinnovare lo show.

