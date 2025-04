Nuova polemica su Meghan Markle per l’uso del titolo di “Sua Altezza Reale”. Il suo staff ha risposto, ma le critiche non si placano.

Meghan Markle è finita ancora una volta al centro di una bufera mediatica e, stavolta, l’accusa riguarda l’utilizzo del titolo di “Sua Altezza Reale” (HRH in inglese, ovvero “Her Royal Highness). Ma cosa è successo di tanto terribile? Ed è proprio vero che la moglie del principe Harry si sta fregiando in maniera ‘abusiva’ del titolo nobiliare dopo avervi formalmente rinunciato? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Meghan Markle finisce nella bufera: continua a usare il titolo di Altezza reale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sia Meghan Markle che il principe Harry avevano ufficialmente rinunciato a usare il titolo di altezza reale dopo l’uscita dalla famiglia reale britannica nel marzo 2020.

L’argomento era passato in sordina, ma qualcosa si è riacceso dopo la pubblicazione di un podcast in cui una fotografia mostrava un biglietto firmato “With Compliments of HRH The Duchess of Sussex”, accompagnando un cesto regalo inviato dalla stessa Meghan​. Quel ‘HRH’ è infatti un chiaro segno che la moglie di Harry si firma ancora con il titolo reale…

Inutile dire che l’immagine ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando le critiche dei fan della royal family, che accusano la duchessa di ipocrisia e incoerenza.

I portavoce dei Sussex hanno prontamente smentito: “Non usano il titolo HRH”, hanno dichiarato. E poi hanno aggiunto che, in realtà, il suo utilizzo non è legalmente vietato, ma era stato oggetto di un accordo morale con la regina Elisabetta II​.

La risposta indiretta di Meghan, dunque, non ha placato le polemiche, ma ha piuttosto ha contribuito a infiammare ancora di più il dibattito su cosa significhi davvero rinunciare ai privilegi reali se poi si continua in ogni modo a farvi riferimento…

