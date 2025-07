Durante una visita tra la folla, Re Carlo è stato colto alla sprovvista da una domanda spinosa…

Un’apparizione pubblica pensata per celebrare la vicinanza alla gente si è trasformata in un momento piuttosto scomodo per Re Carlo. Durante una passeggiata a Newmarket, nel Suffolk, il sovrano e la regina Camilla hanno incontrato centinaia di cittadini in festa, ma tra i sorrisi si è fatta largo anche una domanda tagliente che ha spiazzato il monarca.

Mentre stringeva mani e scambiava qualche parola con la folla, un uomo gli ha chiesto senza giri di parole: “Perché la vostra famiglia ci costa mezzo miliardo di sterline l’anno?”. Il re ha esitato un attimo, poi ha risposto con un laconico “Ah, sì”, per poi voltarsi e proseguire oltre, evitando qualunque spiegazione. Ma l’interlocutore non si è arreso, rincarando la dose con una seconda domanda: “E perché pagate i vostri giardinieri solo il salario minimo?”.

Entrambe le provocazioni fanno riferimento a due rapporti pubblicati recentemente: uno del gruppo Republic, che stima il costo reale della monarchia per i cittadini ben oltre le cifre ufficiali, e un altro del Sunday Times, che denuncia le basse retribuzioni del personale a Highgrove, la tenuta privata di Re Carlo.

A rendere ancora più teso il clima, una terza domanda è arrivata poco dopo da una donna: “Le sembra giusto che paghiamo 27 milioni l’anno per il Ducato di Lancaster?”. Anche in questo caso, il re ha ascoltato ma ha evitato di fornire una risposta concreta.

