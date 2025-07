Nel 2026 William e Kate riceveranno un riconoscimento reale mai concesso a Lady Diana. Scopri cosa cambierà per la monarchia.

Nel 2026, per la prima volta dopo oltre un secolo, una principessa del Galles potrà concedere un privilegio raro e prestigioso: il Royal Warrant. William e Kate riceveranno l’autorizzazione ufficiale a firmare in proprio questi riconoscimenti reali, un potere che nonostante la sua enorme popolarità venne sempre negato a Lady Diana.

Si tratta di un gesto simbolico ma ricco di implicazioni storiche e istituzionali. I Royal Warrant sono sigilli d’eccellenza assegnati a marchi che, per almeno cinque anni consecutivi, abbiano fornito beni o servizi alla Casa Reale. Riceverne uno significa poter esibire lo stemma su prodotti, etichette e materiali promozionali. Una sorta di “bollino blu” che, nel Regno Unito, ha un valore commerciale e culturale altissimo.

Fino a oggi, solo figure di altissimo rango come il re, la regina consorte e pochi altri avevano questo potere. L’ultima principessa del Galles ad averlo avuto fu Mary di Teck, nel 1910. Diana, pur avendo incarnato per anni lo stile e l’immagine stessa della monarchia moderna, non ricevette mai questo tipo di riconoscimento.

Re Carlo III sembra dunque voler modernizzare la monarchia: William e Kate avranno un ruolo attivo nella selezione dei marchi e a partire dal 2025, le aziende già in possesso di un warrant assegnato da Carlo o Camilla potranno riconfermare la candidatura; nel 2026, si aprirà invece la porta anche a nuovi candidati.

