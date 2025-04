Visita in Vaticano per Carlo e Camilla: Papa Francesco ha stupito la coppia regalando loro dell’Amarone. Ma quanto costa quella bottiglia?



La recente visita italiana di Re Carlo e della regina Camilla continua a far parlare, essendo stata un sapiente connubio tra incontri istituzionali e piccoli momenti di leggerezza. Dopo aver festeggiato i loro vent’anni di matrimonio in grande stile, i due sovrani si sono concessi anche una tappa a sorpresa in Vaticano per visitare Papa Francesco, appena uscito dal lungo ricovero al Gemelli. Ed è stato qui che, in un clima disteso e informale, è andato in scena uno scambio di regali davvero curioso. Se Camilla ha puntato su un gesto dolce e inaspettato, è stato Papa Francesco a stupire tutti con un regalo inusuale che ha fatto discutere anche gli esperti di etichetta. Un gesto semplice, ovvero la consegna ai sovrani britannici di una bottiglia di Amarone della Valpolicella. Ma quanto vale davvero quel regalo? Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock