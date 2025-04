A Windsor, quest’anno, mancheranno due volti importanti: William e Kate non saranno accanto a Re Carlo per le celebrazioni di Pasqua.

Silenzio, tensione e una decisione che fa tremare le porcellane di Windsor: quest’anno William e Kate non siederanno al fianco di Re Carlo per le celebrazioni pasquali. Si tratta di un gesto che rompe con una tradizione storica della Royal Family e che, dietro i sorrisi e le comunicazioni ufficiali, nasconde più di un interrogativo. Non ci saranno apparizioni pubbliche, niente foto ufficiali. I Principi del Galles trascorreranno la Pasqua lontani dal cuore della monarchia, lasciando un vuoto visibile proprio accanto al sovrano. Una decisione che, secondo le indiscrezioni, è stata comunicata con discrezione sebbene sembra che sia stata accolta con più di un sopracciglio alzato. Ma come trascorreranno la Pasqua William e Kate? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video.

Photo Credits: Kikapress