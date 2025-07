In Angola, Harry compie un gesto simbolico e toccante che ricorda Lady Diana: un atto che richiama alla memoria, all’impegno e a un messaggio umanitario universale.

Nel corso di una missione ufficiale in Angola, il principe Harry ha compiuto un gesto potente, denso di memoria e simbolismo. L’azione del figlio minore di Re Carlo, che non è passata inosservata, ha richiamato fortemente alla mente il ricordo di Lady Diana, ma è qualcosa di più di una semplice rievocazione. Al contrario, si è trattato di un atto personale, profondamente sentito, che unisce la memoria familiare a un impegno concreto per il disarmo e la sicurezza. Ma cosa ha mai fatto per omaggiare la mamma? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress