Il principe Harry starebbe valutando una scelta che potrebbe cambiare per sempre il suo legame con la monarchia. E Re Carlo non l’avrebbe presa bene.

Sembrava una voce tra le tante, e invece pare proprio che il principe Harry ci abbia pensato davvero: abbandonare il cognome Mountbatten-Windsor per assumere quello Spencer, lo stesso della madre Diana. Una scelta simbolica, certo, ma anche profondamente divisiva.

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Harry avrebbe discusso la questione direttamente con suo zio, Charles Spencer, durante una visita privata nel Regno Unito. Un gesto che avrebbe colpito al cuore Re Carlo.

Dietro questo desiderio non ci sarebbe solo l’affetto per la madre, ma anche un tentativo di distanziarsi definitivamente dall’identità reale imposta dalla corona. Per Harry, diventare “Harry Spencer” significherebbe riscrivere parte della sua storia personale. Ma cambiare cognome, in questo contesto, non è solo una questione burocratica: è una dichiarazione d’intenti. Un messaggio chiaro, forse anche doloroso, a un padre già provato dalla frattura familiare.

L’ipotesi non sarebbe passata inosservata a Buckingham Palace. Re Carlo, da sempre legato al nome Mountbatten-Windsor, che unisce le linee dinastiche dei Windsor e dei Mountbatten, avrebbe vissuto questa proposta come un attacco personale.

Non a caso, pare che il conte Spencer abbia invitato Harry alla prudenza, sottolineando quanto un gesto simile potrebbe complicare ulteriormente i rapporti familiari già tesi.

Foto: Kikapress