Hollywood umilia il principe Harry e Meghan Markle: il mondo dello spettacolo si è davvero dimenticato di loro?

Dopo diversi anni nei quali sono stati sempre costantemente al centro dell’attenzione internazionale, il principe Harry e Meghan Markle sembrano aver perso il loro fascino su Hollywood. La notizia del mancato rinnovo del contratto multimilionario con Netflix è solo l’ultimo segnale di un declino che alcuni definiscono inevitabile: la gente si è davvero annoiata di loro?

Hollywood volta le spalle al principe Harry e a Meghan Markle

La favola americana dei duchi di Sussex sta vivendo il suo momento più critico. Dopo aver abbandonato la famiglia reale nel 2020 e firmato un contratto da 100 milioni di dollari con Netflix, Harry e Meghan avevano l’ambizione di reinventarsi come produttori e storyteller, quasi delle vere star di Hollywood.

Ma, a quanto pare, nessuno li considera più rilevanti e Hollywood pare essersi dimenticata di loro. Anche perché la coppia non riesce più a generare l’interesse di un tempo.

Dopo il successo iniziale della docuserie Harry & Meghan, i progetti successivi portati dalla coppia su Netflix non hanno brillato. Il programma sul polo ha registrato ascolti deludenti, mentre altre idee sono rimaste senza seguito. Questo ha portato la grande N a decidere di non rinnovare l’accordo in scadenza a settembre.

Secondo alcuni esperti di pubbliche relazioni citati dai tabloid britannici, oggi Harry e Meghan sarebbero visti come “merce danneggiata”. La loro immagine, fortemente legata alla narrazione di vittimismo e ai continui attacchi alla Royal Family, avrebbe stancato il pubblico.

La sensazione generale è che il grande slancio hollywoodiano dei Sussex sia praticamente svanito nel nulla. Da simboli di rottura e indipendenza a personaggi “che non fanno più notizia”, Harry e Meghan si trovano ora davanti a un bivio: reinventarsi (di nuovo) o uscire definitivamente di scena.

Photo Credits: Kikapress